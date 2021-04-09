Son dakika haber... Bir tekstil fabrikasında çıkan yangın "buhar sistemiyle" söndürüldü
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Son dakika haber... Bir tekstil fabrikasında çıkan yangın "buhar sistemiyle" söndürüldü

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bir tekstil fabrikasında çıkan yangın 'buhar sistemiyle' söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın, akıllı buhar sistemi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın, akıllı buhar sistemi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının baca kısmında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi öncesi yangına, işletmede kurulu "akıllı buhar sistemiyle" müdahale edildi. Tutuşan bacaya tekstil kurutma makinesinin buharı verilerek alevler yayılmadan söndürüldü.

Ekipler, tedbir amaçlı fabrikada incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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