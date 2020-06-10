Bursa'da bir tarlada erkek cesedi bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere kenarındaki tarlada erkek cesedi bulundu.
10.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:02
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere kenarındaki tarlada erkek cesedi bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde dere kenarındaki tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ekipler, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan inceleme sonucunda, ölen kişinin Mehmet Duru (68) olduğu tespit edildi.
Ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA