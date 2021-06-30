Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını darbederek bıçakla tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını darbederek bıçakla tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını darbederek bıçakla tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını darbedip bıçak zoruyla taksiye bindirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını darbedip bıçak zoruyla taksiye bindirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, şüpheli T.T. (26), yaklaşık 5 yıl birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı 2 çocuğunun annesi S.K'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evine gitti.

T.T, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen girdiği evde S.K'yi darbettikten sonra bıçak zoruyla taksiye bindirdi. Ardından Yıldırım ilçesindeki Akçağlayan Mahallesi'nde kadını taksiden indirmek istedi.

Bu sırada bölgede tesadüfen bulunan basın mensupları duruma müdahale ederek polise haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bazı suçlardan da arandığı tespit edilen şüpheli T.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama, tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığı ihlali ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Alişan Şener Şen Seda Sayan Burak Özçivit
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını darbederek bıçakla tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:04:51. #1.16#

title