Bursa'da bir sosyal tesisteki yangın maddi hasara neden oldu
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Bursa'da bir sosyal tesisteki yangın maddi hasara neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sosyal tesiste çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

30.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:30
Bursa'da bir sosyal tesisteki yangın maddi hasara neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sosyal tesiste çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Cerrah Mahallesi'ndeki Dere Çınarı Sosyal Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Tesis çalışanların bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, sosyal tesislerin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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