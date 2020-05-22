Bursa'da bir sokaktaki karantina uygulaması kaldırıldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları görülmesi üzerine bir sokakta uygulanan karantina kaldırıldı.
22.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:33
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları görülmesi üzerine bir sokakta uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 5 Mayıs'ta karantinaya alınan Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokak'taki tedbirler 19 Mayıs itibarıyla son buldu.
Kaynak: AA