Bursa'da bir sokak karantinaya alındı
05.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:12
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokak'ta, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla bugünden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu sokakta, karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınarak uygulayamaya geçildiği belirtildi.
Kaynak: AA