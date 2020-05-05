Bursa'da bir sokak karantina altında

Bursa Valiliği, merkez Yıldırım İlçesinde bulunan bir sokağın karantinaya alındığını açıkladı.

Bursa Valiliği, merkez Yıldırım İlçesinde bulunan bir sokağın karantinaya alındığını açıkladı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde korona virüs vakalarının artması sebebiyle 2. Server Sokak'ın İlçe Hıfzıssıha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren 14 günlük karantina altına alındığı ve gerekli tedbirlerin uygulandığı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA