Bursa'da bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Gökçe Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu