Bursa'da bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Bursa'da bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Gökçe Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bursa'da bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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