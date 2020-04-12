Bursa'da bir otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi Bursa'nın Gemlik İlçe Belediye Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbiren evlerine gidemeyen sağlık çalışanları için ilçedeki bir oteli tahsis etti.

Bursa'nın Gemlik İlçe Belediye Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbiren evlerine gidemeyen sağlık çalışanları için ilçedeki bir oteli tahsis etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlık personeline tahsis edilen oteldeki son hazırlıkları yerinde inceleyen Sertaslan, ilçenin en lüks ve konforlu 4 yıldızlı otelinde sağlık çalışanları için 50 oda tahsis ettiklerini belirterek, 75 sağlık personeline konaklama hizmeti sunacaklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının yarından itibaren otele giriş yapacağını ifade eden Sertaslan, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları 'gece gündüz' demeden canla başla çalışıyor. Umarım sağlık çalışanı arkadaşlarımız oteli beğenir. Dinlenme süreleri içinde rahat ve konforları için gerekli desteği sunmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarının ailelerine hastalığı bulaştırma endişesi yaşadığının farkındayız. Her birinizi bu endişeden kurtarıp, Gemlik'te sizi en iyi yerde konaklatacağız. Haklarınızı helal edin, daha iyisine layıksınız. Daha iyisini yapmak isterdik ama olanın en iyisi bu."

Kaynak: AA