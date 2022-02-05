Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi

Bursa'da 1'i bebek 5 kişi bindikleri motosikletle seyir halindeyken diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da 1'i bebek 5 kişi bindikleri motosikletle seyir halindeyken diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1'i bebek 5 kişi bindikleri motosiklet ile gezintiye çıktı. Bu tehlikeli anları vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken, en arkada oturan kişinin ise düşme noktasına geldiği görüldü. Gözlerine inanamayan vatandaşlar, 'bu kadarına da pes' dedi. - BURSA

Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi

Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi

Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title