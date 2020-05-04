Bursa'da bir mahalledeki karantina uygulaması kaldırıldı
04.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:58
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki karantina uygulaması sonlandırıldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki karantina uygulaması sonlandırıldı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karaköy Mahallesi'nin 17 Nisan'da karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Karantinanın, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA