Bursa'da bir mahallede karantina uygulaması BURSA Valiliği, koronavirüs vakalarının artması üzerine Mustafakemalpaşa ilçesindeki Karaköy Mahallesi'nde 17 Nisan'da uygulamaya konulan karantina tedbirleri devam ediyor.

BURSA Valiliği, koronavirüs vakalarının artması üzerine Mustafakemalpaşa ilçesindeki Karaköy Mahallesi'nde 17 Nisan'da uygulamaya konulan karantina tedbirleri devam ediyor.

Bursa Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Mustafakemalpaşa İlçesi Karaköy Mahallesi'nde koronavirüs görülen vakalarının artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 17.04.2020 tarihinden itibaren Karaköy mahallemiz, ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.

- Bursa

Kaynak: DHA