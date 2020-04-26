Bursa'da bir mahalle karantina altına alındı Bursa'da bir mahallede korona virüs vakalarının artması sonucu karantina altına alındı.

Bursa'da bir mahallede korona virüs vakalarının artması sonucu karantina altına alındı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesi Maksempınar Mahallesi'nde korona virüs vakalarının artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren Maksempınar Mahallesinin 14 günlük karantina altına alındığı ve gerekli tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA