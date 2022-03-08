Bursa'da bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Bursa'da bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

AA, Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Necati K'nin (78) telefonla dolandırılması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet U. (22), İsmail B. (23), Ali Y. (25), Mehmet A.Y. (23), Nurettin C. (18) ve Levent A'nın (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan Mehmet U, İsmail B. ve Ali Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte yaşayan Necati K'yi telefonla arayan bir şüpheli, kendisini polis olarak tanıtmış, ondan bir soruşturma kapsamında hesabında ve evde bulunan birikimini, adresine yönlendirecekleri kişilere teslim etmesini istemişti.

Şüpheliye inanan Necati K, aralarında dövizin de bulunduğu yaklaşık 500 bin lira tutarındaki parayı yanına gelen kişiye vermişti. Polis, olay sonrası kaçan 6 zanlıyı Adana'ya girdikleri sırada gözaltına almıştı.

Bursa'da bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

AA / Uğur Ulu - Güncel

Polis, Bursa, Güncel, Haberler

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