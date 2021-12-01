Bursa'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis ile 3 arkadaşı hakkında müebbet hapis istemi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru ile 3 arkadaşı hakkında müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, haziran ayında meydana gelen ve İbrahim Can Asanı'nın (24) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, olay yerindeki şüphelilerden Oktay D'nin, Balıkesir'de polis memuru olduğu ve senelik iznini geçirmek üzere geldiği Bursa'da Milli Sokakta ismini bilmediği bir şahsın kendisine silah çektiği beyanı yer aldı. Şüphelinin, polis olduğunu söylemesine rağmen silahını doldurması üzerine şahsa ateş ettiğini ve yere düştükten sonra elinden aldığı silahı görevlilere teslim etmek istediğini belirttiği kaydedildi.

Olayın ardından diğer şüphelilerle yapılan görüşmelerde Oktay D'nin silah kullandığını, yere düşmesi üzerine kendilerinin de maktulü darp ettiklerini beyan etmeleri neticesinde şüpheliler Furkan Ali U, Semih T. ve Tugay A'nın da yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin beyanlarında, birlikte alkol aldıkları sırada Semih T. ile Tugay A'nın bulundukları evden ayrıldığı, bir süre sonra Oktay D'yi telefonla arayan şüphelilerin aşağı çağırdığı belirtildi. Semih T. ile Tugay A'nın, bir kişinin araçlarına bir aracın hafif şekilde çarptığı sonrasında kendilerine silah doğrultup Tugay A'ya tokat attığını beyan etmesi üzerine yola çıkan şüphelilerin, bir süre sonra maktulün arabasını görerek durdukları kaydedildi.

Kendilerini gören maktulün silah çektiği ve Oktay D'nin polis olduğunu söylemesine rağmen agresif tavır sergilediğini ileri sürerek maktulün ayağına doğru iki el ateş ettiğini ve yaralanıp yere düşen maktule diğer şüphelilerin tekmeyle vurduklarını aktaran Oktay D'nin, 112 ve 155 aradığını bildirdiği ifade edildi.

İddianamede yer alan Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığının otopsi raporuna göre, kanında uyuşturucu madde tespit edilen maktulün iç kanama sonucu öldüğü kaydedildi.

Olaya ilişkin 112 ve emniyet ihbar kayıtları incelendiğinde Oktay D'nin ambulans için arama yaptığı yönündeki beyanının doğru olmadığının anlaşıldığı, şüphelinin evden çıkarken polis kimliğini almadan silahı ile çıktığı dolayısıyla, "maktulü karakola bildirecektik" şeklindeki beyanının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Maktulü iştirak halinde kasten öldürdüklerinin anlaşıldığı belirtilen şüphelilerin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 3'ü tutuklu 4 sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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