Bursa'da bir kişiyi bacağından yaralayan zanlılar uyuşturucu ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da bir kişiyi bacağından yaralayan zanlılar uyuşturucu ile yakalandı

14.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:00
Bursa'da bir kişiyi bacağından yaralayan zanlılar uyuşturucu ile yakalandı

Bursa'da bir kişiyi bacağından yaralayarak kaçan zanlılar, kaçtıkları araçta uyuşturucu madde ile yakalandı.

Bursa'da bir kişiyi bacağından yaralayarak kaçan zanlılar, kaçtıkları araçta uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki F.A., kimliği belirsiz kişiler tarafından sol diz altından silahla vurulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipleri, kamera görüntülerinden olaya karışan aracın 16 ACL 365 plakalı araç olduğunu tespit etti. Araçla birlikte yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada ise 1 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 6 adet fişek, 10.6 gram metamfetamin, 18.8 gram selvia bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E., yaralama olayını araçta bulunan tabanca ile kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Hülya Avşar Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da bir kişiyi bacağından yaralayan zanlılar uyuşturucu ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 10:01:54. #1.16#
title