Bursa'da bir kişiye işkence yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da bir kişiye işkence yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri yakalandı

AA, Sinan Balcıkoca - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da bir kişiye işkence yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri yakalandı

Bursa'da borç meselesi nedeniyle bir kişiye yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla kaydettikleri öne sürülen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.

BURSA (AA) - Bursa'da borç meselesi nedeniyle bir kişiye yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla kaydettikleri öne sürülen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ç. (28) ve yanındaki 2 kişi aralarında borç nedeniyle sorun bulunan E.M. (26) ile bir araya geldi.

Üç şüphelinin E.M'yi Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki bir eve götürerek darbettikten sonra kadın elbisesi giydirip işkence yaptığı ve bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürüldü.

E.M'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri Y.Ç'yi gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Bursa, Borç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title