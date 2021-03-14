Bursa'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

14.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:27
Bursa'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sırameşeler Mahallesi Ulu Sokak'ta F.K'nin (41) bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin 16 ACL 365 plakalı araçla kaçtığını belirledi.

Ekipler, söz konusu araçta bulunan M.E. (31), T.E. (27), E.Ş. (23) ve Ş.Ö'yü (36) yakaladı.

Silahla yaralama olayının failinin M.E. olduğu, bu kişi ile E.Ş'nin ayrıca uyuşturucu bulundurmaktan arandığı anlaşıldı.

Araçta yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 10,6 gram metamfetamin ve 18,8 gram selvia ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 11:27:58. #1.16#
title