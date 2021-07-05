Bursa'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Bursa'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bursa'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli Sokak'ta 3 Temmuz akşamı Suriye uyruklu Halid Ahmed (30) başına iki el ateş edilerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince yakındaki bir hastaneye kaldırılan Ahmed, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, katil zanlısı A.K.K. (22) ve bu kişinin kaçtığı aracı kullanan A.S'yi (21) Kestel ilçesinde gözaltına aldı suç aleti tabanca da ele geçirildi.

Suriye uyruklu bu kişileri suça azmettirdiği öne sürülen aynı ülke vatandaşı S.S. (30) ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Lübnan'a gitmek isterken uçağın kalkışına kısa süre kala yakalanarak Bursa'ya getirildi.

Otobüsle Bursa'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Ankara'ya gittiği öğrenilen S.S'nin, Halid Ahmed'ten kripto para hesabı açmak için aldığı 20 bin doları geri vermediği için maktul tarafından tehdit edildiği, bunun üzerine A.K.K'ye tabanca ve fişek vererek azmettirdiği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin