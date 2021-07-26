Bursa'da bir kişinin ölümüne neden olan TIR'ın sürücüsü tutuklandı

BURSA'da, otomobil sürücüsü Müslüm Kaptan'ın (29) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi (38), tutuklandı.