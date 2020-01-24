Bursa'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın sanıkları hakim karşısında

24.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:30

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kıskançlık yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, Onur Yılgün'ü öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Sadık Şahin, tutuksuz sanık İsa Ö, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Savunmasını yapan Sadık Şahin, eski manken Alev Ç. ile yıllardır süren ilişkileri olduğunu ve olay gecesi kendisinin ışığını açık gördüğü eve çıktığını anlattı.

Kapıyı kendisine Alev Ç'nin açtığını ve içeride erkek ayakkabısı gördüğünü aktaran sanık, "Alev'e kim olduğunu sormama rağmen bana söylemedi. Beni salona aldı ve sohbet ettik. Tuvalete giderken kapısı açık olan yatak odasına baktığımda bir erkeğin şortla yattığını gördüm. Salona döndüğümde Alev, o kişinin Onur olduğunu söyledi." dedi.

Sonrasında Onur Yılgün'ün bıçakla yanlarına geldiğini ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ifade eden Şahin, Yılgün'ün boğuşma sırasında kazara yaralandığını belirterek tahliyesini istediğini söyledi.

Tutuksuz sanık İsa Ö. de maktulle Alev Ç'yi kendisinin tanıştırdığını belirterek, olay gecesi Sadık Şahin'in kendisini aradığını ve Onur'un, Alev'in evinde ne işi olduğunu sorduğunu anlattı. Daha sonra Yılgün'ün de kendisini aradığını ve nefes alamadığını dile getirdiğini aktaran İsa Ö, "Eve geldiğimde içerisi savaş alanı gibiydi. Onur yerde kanlar içinde yatıyordu. Başının altına yastık koydum. Alev'le 112'yi aradık, polisler de geldi. Onur'u hastaneye götürdüler. Keşke Onur'la Alev'i tanıştırmasaydım da bu olay olmasaydı." diye konuştu.

Yılgün'ün yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sadık Şahin'in tutukluluk halinin devamına ve Alev Ç'nin dinlenmesi için polis zoruyla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında, eski manken Alev Ç'nin evine giden Sadık Şahin ile orada karşılaştığı Onur Yılgün arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılgün bıçakla yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Sadık Şahin, Alev Ç. ve İsa Ö. gözaltına alınmış, Şahin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA