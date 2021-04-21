Bursa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförü tutuklandı
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Bursa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförü tutuklandı

Bursa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada, otomobilin üzerine devrilen tırın şoförü tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada, otomobilin üzerine devrilen tırın şoförü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan tır şoförü Yakup Işık'ın (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Yakup Işık, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Yakup Işık idaresindeki 16 AHV 969 plakalı sunta yüklü tır, Bursa-Yalova kara yolu Yeniköy Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak Selahattin Sevimli'nin (38) kullandığı 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrilmişti. Büyük bölümü dorsenin altında ezilen ve alev alan otomobilin sürücüsü Sevimli olay yerinde hayatını kaybetmiş, tır sürücüsü Işık ve yanında bulunan Sadık Karahasan (57) da yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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