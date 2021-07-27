Bursa'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakim karşında

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.T. ve E.Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık E.T. ve ölen Nuri Toğrul'un yakınları ile taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkemede savunmasını yapan sanık E.Ö, ölen Nuri Toğrul'u ismen tanıdığını, işlettikleri mekanda kadınlara sarkıntılık yaptıkları için dışarı çıkarıldığını öne sürdü.

Toğrul'u olay gününden önce iş yeri kameralarından gördüğünü vurgulayan E.Ö, şunları anlattı:

"Dayım M.T. o olaydan sonra sürekli tehdit etti. Olaydan bir gün önce dayım bir yerde otururken Nuri onu pompalı tüfekle vurdu. Ertesi gün de küçük sanayiye iş görüşmesine gittim, görüşmeden çıkınca Nuri'ye benzeyen birini gördüm. Dayımı aradım, konuşurken teyzeme fotoğraf attım. Beni uyardılar kaçıp saklanmam için. Kendisinden kaçtım, başka bir yere gidince beni buldu, dayım da o ara geldi. Nuri üstüme çullandı, dayım araya girince dayıma vurdu. Sonra cebinden bir cisim çıkardı. Dayım Nuri'nin eline vurunca bıçak düştü, ben de alıp korkutmak için savurdum. Sonra o geri çekildi, biz de fırsattan istifade ters istikamete doğru koştuk. Yaralandığını anlamadım, öyle olsa ambulans çağırırdım."

Diğer tutuklu sanık M.T. ise Toğrul'un bir gece önce canına kastettiğini, bir gün sonra ise yeğeni E.Ö'yü takip ettiğini öne sürerek, "Öldürme niyetimiz olsa olay yerine silahla giderdik. Yeğenimi kurtarmak için gittim olay yerine. Taksiyle gittiğimde yeğenimle Nuri'nin tartıştığını gördüm, Nuri yeğenime vuruyordu. Ben araya girdim, yetmez mi dedim, Nuri küfretti bıçak çıkardı cebinden. Ben eline vurdum, yeğenim yere düşen bıçağı aldı, salladı Nuri'ye, o geri geri gitti biz de ayrıldık. Elif'in yanına, oradan da eve gittik. Yeğenimin üstü başı kirlenmişti o yüzden değiştirmesini söyledim, sonra karakola gittik. Suçsuzum, ben davacıyken davalı oldum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık E.T. ise bölgeye ağabeyi M.T. ile gittiğini ancak olayı görmediğini savundu.

Toğrul'un eşi Vildan Toğrul ise sanıklardan şikayetçi oldu.

Duruşmada dinlenen tanık M.K. de çevrede bulunduğu sırada bir kişinin kendisini kovalayan 2 kişiden kaçtığını aktararak, "Yakalayıp yere düşürdüler, arbede oldu. İki kişi yerdekine vuruyorlardı. Bıçaklama olayı daha önceden olmuş olabilir, çünkü yerdeki kişi sanıklardan kaçarken imdat diyerek koşuyordu. Ben sanıklarda bıçak görmedim. Oraya yöneldim ama müdahil olmadım çünkü dövülen kişi kötü durumdaydı. Sanık M.T, E.Ö'ye 'buradan kaybol' dedi, bir süre sonra da o kaçtı." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti eksik evrakın tamamlanması için 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Nuri Toğrul (41), geçen yıl 22 Ekim'de, merkez Nilüfer ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki otobüs durağında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanmış, sağlık ekiplerince götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı E.C.Ö, yanındaki M.T. ve E.T'yi gözaltına almıştı. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz