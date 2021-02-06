Bursa'da bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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Bursa'da bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

06.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:51
Bursa'da bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Güzel Sokak'ta elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Suriye uyruklu Ahmet Elhüseyin'e, Tuncay Kel idaresindeki 16 PJ 995 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletinden yola fırlayan Elhüseyin ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde elektrikli bisikletiyle gitmekte olan Elhüseyin'in otomobilin çarpmasıyla yola savrulması yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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