Bursa'da bir kişi tartıştığı komşusunu silahla yaraladıktan sonra kendisini vurdu
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Bursa'da bir kişi tartıştığı komşusunu silahla yaraladıktan sonra kendisini vurdu

Bursa'da bir kişi tartıştığı komşusunu silahla yaraladıktan sonra kendisini vurdu
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'da tartıştığı komşusunu tabancayla vuran kişi, daha sonra aynı silahla kendisini yaraladı.

Bursa'da tartıştığı komşusunu tabancayla vuran kişi, daha sonra aynı silahla kendisini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Samanyolu Sokağı'nda yaşayan Abdurrahman K. (62), aralarında husumet bulunan komşusu Hasan S. (67) ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman K, belinden çıkardığı tabancayla Hasan S'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Abdurrahman K. aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan iki komşunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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