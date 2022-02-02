Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü - Haberler
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Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

AA, Musa Öztürk - Güncel
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Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinde M.U. (33) ile babası H.U. (65) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, babasını bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan H.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.U. ise evde gözaltına alındı.

AA / Musa Öztürk - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Orhangazi, Bursa, Güncel, Haber

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