Bursa'da bir kişi tabancayla yaralandı
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Bursa'da bir kişi tabancayla yaralandı

17.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:44
Bursa'da bir kişi tabancayla yaralandı

Bursa'da bir kişi, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla yaralandı.

Bursa'da bir kişi, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, matbaacılık yapan Ferruh Varanoğlu, (52) Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne geldi.

Bu sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş ederek uzaklaştı.

Ayağından yaralanan Varanoğlu, yakınları tarafından çevredeki bir özel hastaneye götürüldü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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