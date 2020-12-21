Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

21.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:22
Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

Akpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Onur Selim Şenel'den (33) haber alamayan aynı binada oturan yakınları, bu kişinin dairesini kontrol etti.

Şenel'in hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şenel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şenel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Merve Dizdar Burak Özçivit Birkan Sokullu Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:26:36. #1.15#
title