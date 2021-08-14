Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
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Eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi, eşini ve kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kişi, eşini ve kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta ikamet eden İhsan Meşe (51), aynı evdeki eşi Pakize Meşe'ye (43) ve kızı Nazlı Meşe'ye (19) av tüfeğiyle ateş etti. Daha sonra İhsan Meşe, aynı tüfekle kendini vurdu.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekiplerinin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırdığı Pakize Meşe de müdahalelere yaşamını yitirdi.

Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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