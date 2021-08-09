Bursa'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, eşini bıçaklayarak öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, eşini bıçaklayarak öldüren kişi daha sonra intihar etti.

İddiaya göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan T.A, başka bir şehirde yaşayan kayınbiraderine, eşi H.A'ya zarar vereceğini içeren cep telefonu mesajı gönderdi.

Bunun üzerine akrabaları da olan kız kardeşinin komşularını arayan kişi, onlardan eve gidip durumu kontrol etmelerini istedi.

Kapısı kapalı olan eve balkondan girenler, H.A'yı bıçaklanmış halde, T.A'yı da asılı halde buldu.

Haber verilen polis ekiplerinin, olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bursa'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti
Bursa'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Son dakika: Bir kişi eşini öldürüp intihar etti
Son dakika: Bir kişi eşini öldürüp intihar etti
KAYINBİRADERİNE 'KARDEŞİNE ZARAR VERECEĞİM' MESAJI ATIP, EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ
KAYINBİRADERİNE 'KARDEŞİNE ZARAR VERECEĞİM' MESAJI ATIP, EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Süreyya Yalçın Yılmaz Erdoğan İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Alex Teixeira Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 17:21:54. #1.16#

title