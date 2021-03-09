Bursa'da bir kadının sokakta darbedilmesine ilişkin yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
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Bursa'da bir kadının sokakta darbedilmesine ilişkin yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

09.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:17
Bursa'da bir kadının sokakta darbedilmesine ilişkin yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kadının sokakta darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kadının sokakta darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

Millet Mahallesi'nde, dün A.Ş'nin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan A.D. ile erkek kardeşi S.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

A.D. adli kontrol şartıyla olmak üzere iki şüpheli de serbest bırakıldı.

Öte yandan A.Ş'nin şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Otomobiliyle seyir halinde olan A.D. ile kız arkadaşı A.Ş. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine otomobili durduran A.D. araçtan inen A.Ş'yi darbetmişti.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile olaya karıştığı tespit edilen erkek kardeşi S.D'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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