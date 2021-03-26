Bursa'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bursa'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Bursa'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip yakalandı
Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip yakalandı
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı

Bursa'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İddiaya göre, iki gün önce Uludağ Milli Parkı 2. Oteller Bölgesi'ndeki otelde konaklayan ve televizyon programıyla ünlenen A. Bahar C. ile Murat D. arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Murat D, A. Bahar C'yi telefonuyla vurarak yüzünden yaraladı.

İhbar üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A. Bahar C'nin yüzü için tedavi gördüğü merkezden taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yunus Emre Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:52:08. #1.16#
title