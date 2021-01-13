Bir haftadır kayıp olarak aranan kişi bulundu
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Bir haftadır kayıp olarak aranan kişi bulundu

13.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:57

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 7 Ocak'tan beri kayıp olarak aranan zihinsel engelli İzzet Döndü, İznik ilçesinde bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 7 Ocak'tan beri kayıp olarak aranan zihinsel engelli İzzet Döndü, İznik ilçesinde bulundu.

Mustafakemalpaşa'da kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile yaşayan zihinsel engelli İzzet Döndü, 7 Ocak sabahı evden çıktı.

Döndü'nün bir süre sonra eve dönmemesi üzerine polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunuldu.

O tarihten beri İzzet Döndü'den haber alınamaması üzerine Döndü'nün kardeşi, bir televizyon programına konuk oldu.

Buradaki programda İzzet Döndü'nün fotoğrafını görenler, söz konusu kişiyi İznik'te sokakta gezerken buldu.

Polis ekiplerine teslim edilen Döndü'nün ailesine haber verildi.

Bir haftadır kayıp olarak aranan kişi bulundu
Bir haftadır kayıp olarak aranan kişi bulundu
Bir haftadır kayıp olarak aranan kişi bulundu
Bir haftadır kayıp olarak aranan kişi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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