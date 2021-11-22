Bursa'da bir garip olay.. Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı ardından kayıplara karıştı - Haberler
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Bursa'da bir garip olay.. Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı ardından kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da bir garip olay.. Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı ardından kayıplara karıştı

Bursa'da görülmemiş bir olay yaşandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da görülmemiş bir olay yaşandı. Kapı önünde duran dolu çöp kovasını boşalttı. Ardından çöp kovasını çakarak uzaklaştı. Ev sahibi kovayı yenileyince aynı hırsız ikinci kovayı ertesi gün de çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs önce bir evin önünde duran çöp kovasını gözüne kestirdi. Kimsenin olmadığı gören şahıs çöp dolu sahibinin kapısının önüne kovayı boşaltı, ardından çöp kovasını elinde tutarak bölgeden uzaklaştı. Ev sahibi ise çöp kovasını bir gün sonra yeniledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise hırsızın ertesi gün 2.kez gelerek yeni çöp kovasını da çaldığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da bir garip olay.. Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı ardından kayıplara karıştı

Bursa'da bir garip olay.. Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı ardından kayıplara karıştı

Bursa'da bir garip olay.. Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı ardından kayıplara karıştı

Bursa'da bir garip olay.. Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı ardından kayıplara karıştı

Bursa'da bir garip olay.. Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı ardından kayıplara karıştı

Bursa'da bir garip olay.. Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı ardından kayıplara karıştı

Bursa'da bir garip olay.. Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı ardından kayıplara karıştı

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