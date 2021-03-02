Bursa'da bir firma Kovid-19'u yok eden hava sterilizasyon cihazı üretti

Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, ortamdaki yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yüzde 99'un üzerinde yok eden hava sterilizasyon cihazı üretti.

Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren firmanın imal ettiği hava sterilizasyon cihazı, hava damlacıkları içinde bulunan SARS-CoV-2 virüsünü yok edip etmediğinin test edilmesi için Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderildi.

Burada, cihazın hava giriş valfine ve ortam havasına sıkılan çeşitli konsantrasyonlardaki aktif Kovid-19 virüsleriyle gerçekleştirilen testlerde, cihazın havadaki Kovid-19'u yüzde 99'un üzerinde yok ettiği belirlendi.

Test sonuçlarının ardından firma tarafından üretimine başlanan cihaz, bazı işletmelerde de kullanılmaya başladı.

Üniversite tarafından 16 Eylül 2020'de hazırlanan test raporunun sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Çok yüksek SARS-CoV-2 virüs yükü taşıyan aerosollerin (püskürtü) direkt olarak hava giriş valfi (kapak) içine sıkılması durumunda patojeni (hastalık yapıcı) yüzde 99'un üzerinde elemine ettiği, diğer yoğunluklarda SARS-CoV-2 içeren aerosollerin direkt cihazın hava girişine uygulanmasında hava damlacıkları içinde bulunan virüs yükünü saptanabilecek düzeyin altında olmak üzere tamamen elemine ettiği, ortam havası içine sıkılmış çok yüksekten düşük konsantrasyonlara kadar değişen viral yük barındıran aerosollerdeki SARS-CoV-2 virüsünü saptanabilecek düzeyin altında olmak üzere tamamen elemine ettiği anlaşılmıştır."

Firma yöneticisi Erdem Akgün, AA muhabirine, havalandırma sektörüne hizmet veren bir firma olduklarını ve pandemi sürecinde cihazlarında kullanılabilecek yeni filtrasyon sistemleri geliştirdiklerini söyledi.

Cihazlardaki filtrasyon sisteminde alaşımlı metal teknolojisi kullandıklarını ifade eden Akgün, şunları söyledi:

"Birkaç firma bunun benzerini kullanıyor. Fakat biz bunları daha da kuvvetlendirdik ve burada da filtrasyon sistemine test yaptığımız zaman da çok iyi sonuçlar elde ettik. Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği aktif Kovid-19 virüsüyle çalışabilen Malatya İnönü Üniversitesinde bu testlerimizi yaptırdık. Birçok büyük firma, üretici firma, aynı zamanda yurt dışından gelen distribütör firmalar da kendi cihazlarına bu üniversitelerde test yaptırıyorlar."

Test sonuçlarının çok şaşırtıcı olduğunu belirten Akgün, şöyle konuştu:

"Biz iyi bir sonuç alacağımızdan emindik. Fakat bu kadar iyi bir sonuç çıkacağını biz de bilmiyorduk. Şimdiye kadar böyle bir sonuç alınamamış. Şimdiye kadar alınabilen en yüksek başarı oranı, tek hava geçişinde Kovid-19 virüsü de dahil olmak üzere virüsleri öldürme kapasitesi yüzde 13 seviyesinde. Biz burada yüzde yüz başarı sağladık. Bu aşamadan sonra da çok daha zorlu testlere tabi tutulduk. Konsantrasyon arttırıldı, ct 20 konsantrasyonuna kadar da gidildi ve burada test yaparken ortama değil, direk olarak cihazın emme manifoltuna aktif Kovid-19 virüsleri sıkılarak test yapıldı. Buradaki başarı da yüzde 99,2'nin üzerinde. Öyle bir konsantrasyonda insanın bulunma şansı yok. Bu çok yoğun hastaların bulunduğu yoğun bakım ünitelerinde ancak yaklaşılabilecek olan bir konsantrasyon."

Akgün, cihazlarının pek çok yerde kullanılabilecek şekilde geliştirildiğini vurguladı.

Cihazların özellikle konutlarda da kullanılabilmesini sağladıklarını bildiren Akgün, şunları kaydetti:

"Sadece temizlik yapmıyor ortamı sterilize de ediyor. Ticari ortamlarda kullanılabiliyor. Ofisler, düğün salonları, bankalar, noterler gibi ortamlarda kullanılabiliyor. Bir de endüstriyel uygulamalarımız var. Bu uygulamalarda da istenirse, örneğin bir uçağın havalandırma sistemine, bir otobüsün içine ya da bir alışveriş merkezinin, çok büyük bir binanın klima santraline biz bu sistemi adapte edebiliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu