Bursa'da bir fabrikanın çatısına yerleştirilen sistemle elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak
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Bursa'da bir fabrikanın çatısına yerleştirilen sistemle elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Bursa'da bir fabrikanın çatısına yerleştirilen sistemle elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak

Antalya'da CW Enerji tarafından bir fabrikaya kurulan sistemle elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak.

Antalya'da CW Enerji tarafından bir fabrikaya kurulan sistemle elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak.

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, güneş enerji santralleri kurmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Bursa'daki bir fabrikaya güneş enerji santrale kurduklarına işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört yanındaki fabrikaların çatılarını donatmaya devam ediyoruz. Birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların çatısına güneş enerji santrali kuruyoruz. Akıllı panel sistemleriyle kullanıcıların karşılaşabileceği sorunlara yeni çözümler sunuyoruz. Temiz ve sürdürülebilir enerjinin geleceğimiz olduğunun farkında olarak 1 GW üretim kapasitesiyle Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üreticisi sıfatını gururla taşıyoruz. Güneş panellerimizden daha fazla yatırımcının faydalanması için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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