Bursa'da bir evde uyuşturucu partisine katıldığı iddia edilen 6 kişiden 1'i tutuklandı
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Bursa'da bir evde uyuşturucu partisine katıldığı iddia edilen 6 kişiden 1'i tutuklandı

09.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:34
Bursa'da bir evde uyuşturucu partisine katıldığı iddia edilen 6 kişiden 1'i tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde uyuşturucu partisi düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde uyuşturucu partisi düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, Mesudiye Mahallesi'nde bir eve uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda D.İ, Y.K, F.B, Z.E, A.B. ve M.Ç.B. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 35 gram sentetik uyuşturucu maddesi, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 850 lira, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından D.İ, Y.K, F.B, Z.E. ve A.B. serbest bırakıldı, M.Ç.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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