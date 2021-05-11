Bursa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Bursa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangında, 2 kardeş dumandan etkilendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangında, 2 kardeş dumandan etkilendi.

Hamidiye Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunanları tahliye etti.

Yangın kısa süre içerisinde söndürülürken dumandan etkilenen Mustafa ve Mahir Bektaş kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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