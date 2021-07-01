Bursa'da bir evde 1000 litre sahte içki ele geçirildi
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Bursa'da bir evde 1000 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'da bir evde 1000 litre sahte içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'da, evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa'da, evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, Osmangazi ilçesinde bir adreste sahte içki üretilerek şişelendiğini belirledi.

Zanlı M.K'ye ait eve giden ekipler, yaptıkları aramalarda, 1000 litre sahte içki ele geçirdi.

İçkilerin muhafazaya alındığı, M.K. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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