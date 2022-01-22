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Bursa'da bir ev alev alev yandı

Bursa'da bir ev alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir ev alev alev yandı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir ev alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Mahallesi Navadori Caddesi'nde meydana gelen yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın başka dairelere sirayet etmeden kontrol altına alınırken, dairede oturan üç kişide kendi imkanları ile daireden çıktılar. Yangının çıkış sebebi ile alakalı çalışma başlatıldı.

Evin alev alev yanma anı kameralara yansıdı. - BURSA

Bursa'da bir ev alev alev yandı

Bursa'da bir ev alev alev yandı

Bursa'da bir ev alev alev yandı

Bursa'da bir ev alev alev yandı

Bursa'da bir ev alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cumhuriyet Mahallesi, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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