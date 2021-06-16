Bursa'da bir çiftçi çalılara takılan kuşu kurtardı
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Bursa'da bir çiftçi çalılara takılan kuşu kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da bir çiftçi çalılara takılan kuşu kurtardı Bursa'da bir çiftçi kanadı çalılara takılan kuşu kurtardı.

Bursa'da bir çiftçi çalılara takılan kuşu kurtardı

BURSA - Bursa'da bir çiftçi kanadı çalılara takılan kuşu kurtardı.

Bursa'nın Gürsu ilçesi İğdir Mahallesi'nde tarlasına giden bir çiftçi çalılara kanadından takılmış bir kuşu fark etti. Kuşun yanına giden çiftçi bir yandan da cep telefonu kamerasını açtı. Çalılara takılan kuşu kurtaran çiftçi daha sonra kuşu öperek doğaya geri saldı.

Bursa'da bir çiftçi çalılara takılan kuşu kurtardı
Bursa'da bir çiftçi çalılara takılan kuşu kurtardı
Bursa'da bir çiftçi çalılara takılan kuşu kurtardı
Bursa'da bir çiftçi çalılara takılan kuşu kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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