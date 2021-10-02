Bursa'da bir binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da bir binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da bir binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir iş yerinin teras katında çıkan yangın söndürüldü.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir iş yerinin teras katında çıkan yangın söndürüldü.

Duaçınarı Mahallesi'ndeki 2 katlı bir iş yerinin teras katında bulunan plastik malzemelerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kontrol atlına aldı.

Yangında hasar meydana geldi.

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi

İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Tunç Soyer Vladimir Putin
Magazin Mustafa Denizli Kubilay Aka
Spor Mustafa Denizli Muslera Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da bir binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:32:39. #1.12#