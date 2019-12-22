Bursa'da bir ay önce kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu

22.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:36

Bursa'da, kayıp olduğu için bir aydır aranan yaşlı kadının cesedi bulundu.

Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda bir kadın cesedi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin yaklaşık bir aydır haber alınamayan Nazmiye Yalı'ya (82) ait olduğunu belirledi.

Yalı'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA