Bursa'da bir ay önce kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu
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Bursa'da bir ay önce kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu

Bursa'da, kayıp olduğu için bir aydır aranan yaşlı kadının cesedi bulundu.

22.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:36
Bursa'da bir ay önce kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu

'da, kayıp olduğu için bir aydır aranan yaşlı kadının cesedi bulundu.

ilçesi Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda bir kadın cesedi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin yaklaşık bir aydır alınamayan Nazmiye Yalı'ya (82) ait olduğunu belirledi.

Yalı'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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