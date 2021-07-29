Bursa'da bir ay içerisinde 9 hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
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Bursa'da bir ay içerisinde 9 hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Bursa'da bir ay içerisinde 9 hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir ay içerisinde 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da bir ay içerisinde 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek, Çeltikçi, Akharem, Yenigürle ve Gürle mahallelerinde Nisan ve Temmuz ayları içerisinde 9 adet hırsızlık olayının ardından jandarma ekipleri düğmeye bastı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekipleri, 206 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelilerin bulunduğu ikametleri tespit edip baskın düzenledi. Baskın sonucu hırsızlık şüphelisi Y.Ö. ve çalıntı malzemeleri sattığı U.A. gözaltına alındı.

Karakolda ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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