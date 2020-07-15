Bursa'da bir apartman karantinaya alındı Bursa'da korona virüsü vakalarının artması sebebiyle bir apartman karantinaya alındı.

Bursa'da korona virüsü vakalarının artması sebebiyle bir apartman karantinaya alındı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bursa'nın Kestel ilçesi Yeni Mahalle Doğu Sokak'ta bulunan bir apartmanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyuruldu. Karantinaya alınan apartmanda şartlara uygun olarak her türlü tedbirlerin alınarak uygulamaya geçildiği de belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA