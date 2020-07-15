Bursa'da bir apartman karantinaya alındı
Bursa'da korona virüsü vakalarının artması sebebiyle bir apartman karantinaya alındı.
15.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:29
Bursa'da korona virüsü vakalarının artması sebebiyle bir apartman karantinaya alındı.
Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bursa'nın Kestel ilçesi Yeni Mahalle Doğu Sokak'ta bulunan bir apartmanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyuruldu. Karantinaya alınan apartmanda şartlara uygun olarak her türlü tedbirlerin alınarak uygulamaya geçildiği de belirtildi. - BURSA
Kaynak: İHA