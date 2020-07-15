Bursa'da bir apartman karantinaya alındı Bursa'nın Kestel ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 görülen vakaların artması sebebiyle Yeni Mahalle Doğu Sokak'ta bulunan bir apartmanda bugünden itibaren 14 günlük karantina uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA