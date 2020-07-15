Bursa'da bir apartman karantinaya alındı
Bursa'nın Kestel ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
15.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:29
Bursa'nın Kestel ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 görülen vakaların artması sebebiyle Yeni Mahalle Doğu Sokak'ta bulunan bir apartmanda bugünden itibaren 14 günlük karantina uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi.
Kaynak: AA