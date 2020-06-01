Bursa'da bir apartman karantinaya alındı
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Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı
01.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:35

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 görülen vakaların artması sebebiyle İstiklal Mahallesi Halilbey Sokak'ta bulunan bir apartmanda bugünden itibaren 14 günlük karantina uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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