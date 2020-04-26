Bursa'da bir apartman karantinaya alındı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantiya alındı.
26.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:58
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantiya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kurtuluş Mahallesi Elmalı Sokağı'nda bulunan 7 numaralı apartmanda, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, apartmanda 14 gün sürecek karantina şartlarına uygun her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.
Kaynak: AA