Bursa'da bir apartman daha karantinaya alındı Bursa'nın Gürsu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 apartmanın ardından farklı bir mahallede bir apartman daha karantinaya alındı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 apartmanın ardından farklı bir mahallede bir apartman daha karantinaya alındı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs görülen vakaların artması sebebiyle Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi Vardar Sokak 7 numaralı apartman İlçe Hıfızıhha kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak karantina uygulanacaktır" denildi. Öte yandan bir hafta önce Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 3 apartman daha karantinaya alınmıştı. - BURSA Kaynak: İHA