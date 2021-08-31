Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı
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Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı Bursa'da evin içerisinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı

BURSA - Bursa'da evin içerisinde tartıştığı karısını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi 6. Yayla sokak sokak üzerinde bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.'yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G. daha sonra alt sokağa doğru kaçarak ben karımı öldürdüm diyerek bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. alt sokakta gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının yoğun bakımda ve durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı
Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı
Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı
Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı
Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı
Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı
Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı
Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı
Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı
Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı
Bursa'da tartıştığı karısını evin içerisinde bıçaklayarak ağır yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül

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